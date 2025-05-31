المنيا- جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الامتحانات، وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وسط أجواء من الانضباط.

شملت الجولة تفقد لجان مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي، ومدرسة المنيا الجديدة الإعدادية الثانوية بالحي الرابع بالمنيا الجديدة، ومدرسة الشهيد وحيد حبشي بشارع طه حسين كما تفقد المحافظ عدد من لجان الدبلومات الفنية بمدرسة “WE” للتكنولوجيا التطبيقية بالحي الثالث، التي تشهد أيضًا امتحانات التعليم الفني بالمنيا الجديدة .

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وتوافر سبل الراحة والرعاية للطلاب، موجّهًا بتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعدهم على التركيز، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات والتكدسات أمام اللجان.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة التعليمية، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشددًا على الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل السريع مع أي معوقات من خلال غرف العمليات التي تم تشكيلها على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

من جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن اليوم شهد أداء 117 ألفًا و 264 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَ أية شكاوى خلال اليوم الأول، وأن الامتحانات انطلقت في توقيتاتها المحددة دون معوقات، وسط تعاون وتنسيق كامل مع الجهات المعنية.

كما يجرى امتحانات الدبلومات الفنية فى 136 لجنة لما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية والتي بدأت الخميس الماضي.

رافق المحافظ خلال الجولة صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عماد الدين محمود وكيل المديرية والدكتور بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا .