3560 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء اليوم السبت، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو المقبل، مع توفير بيئة آمنة ومنضبطة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جميع لجان الامتحانات فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب في الميعاد المحدد، وجرى تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان للتأكد من عدم تواجد أي وسائل تساعد على الغش، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أكدت أن أسئلة الامتحانات وصلت جميع اللجان في ميعادها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات داخل 65 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ 3560 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بنظام البوكليت.

وأكد أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة سبل الراحة للطلاب لضمان انتظام سير الامتحانات، وتواجد طبيب أو زائرة صحية بشكل دائم في كل لجنة لتقديم الرعاية الطبية الفورية للطلاب عند الحاجة، والحرص على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان تحت أي ظرف، والتأكيد على حضور الطلاب في المواعيد المحددة دون تأخير، لضمان بدء الامتحانات في وقتها.





