27 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة.

وقال محمود بدوي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن 27 ألف و 927 طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج)، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، يؤدون امتحاناتهم أمام 189 لجنة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت" على غرار ما حدث بالفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء لجان الامتحانات، سواء عن طريق المقابلة "بالمديرية والإدارات التعليمية"، أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان، خاصًة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليه مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المنادة التي سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة.

وتناولت الاجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها السادة (المراقبين الأوائل - المراقبين - الملاحظين)، وأوضح بدوي، أن طلاب "المدارس الخاصة" سيؤدون امتحانهم فى أقرب مدارس رسمية "حكومية" لهم، على غرار الفصل الدراسي الأول، وجرى إعلام الطلاب ومدارسهم بأماكن اللجان التي سيؤدون الامتحانات بها، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى استغلال المدارس الثانوية "عام"، ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بها، حيث أن هذه المدارس مزودة بكاميرات، تمكن السادة رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان ، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة امتحانية، كما تم توفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.



وأشار الى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأضاف أنه خلال زيارات المتابعة "للمطبعة السرية"، تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خالِ من من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، كاشفا تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة، بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة السادة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وكذلك تأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.



يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا فى مادة (اللغة العربية والخط والإملاء)، وتنتهى الامتحانات الأربعاء الموافق ٤ يونيو بمادتي (اللغة الإنجليزية - الهندسة).