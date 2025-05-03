إعلان

عماد حصاد القمح في كفر الشيخ.. عزيمة تتحدى تقلبات الطقس -صور

08:37 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (4)
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (6)
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (2)
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (1)
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (7)
  • عرض 7 صورة
    حصاد القمح في كفر الشيخ (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مشهد يجسد قوة الإرادة، واصل عمال حصاد القمح في محافظة كفر الشيخ عملهم الدؤوب، اليوم السبت، متحدين سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة منذ ساعات.

ورغم الأجواء الشتوية التي خيمت على الحقول، من غيوم كثيفة ورياح نشطة، لم يلتفت هؤلاء العمال إلى قسوة الطقس، واستمروا في جمع أعواد القمح تمهيدًا لدرسها واستخراج حبات الخير.

ياسر الجزار، أحد عمال الحصاد، قال لـ"مصراوي" بلسان حال زملائه: "من يسعى وراء رزقه لا يعبأ بتقلبات الجو، هدفنا توفير لقمة العيش لأسرنا منذ الصباح الباكر، بغض النظر عن حرارة الشمس أو برد الشتاء."

وأضاف أن العامل هنا يخرج بحثًا عن قوت يومه، مقابل أجر يتفق عليه مع صاحب العمل أو "مقاول الأنفار" المسؤول عن تنظيم العمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حصاد القمح كفر الشيخ الأحوال الجوية الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان