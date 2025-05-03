ضبط 14 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملات بالمنوفية- صور

المنوفية- أحمد الباهي:



كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر إبريل الماضي.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير 50 محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن 14 طن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحررت محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.