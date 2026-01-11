على أنغام الكريسماس.. المزينة تطلق سباق الهجن بجنوب سيناء احتفالًا بعيد

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية ومنع تفشي الأمراض الوبائية.

وأكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الحملة تستهدف تحصين نحو 140 ألف رأس ماشية على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع اللجان المشاركة جرى تجهيزها بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة، إلى جانب مستلزمات الترقيم والتسجيل، وقوافل الإرشاد البيطري لتوعية المواطنين بأهمية التحصين الدوري.

وأوضح الكومي أن المديرية دفعت بلجان متابعة ميدانية من أجل تذليل أية معوقات قد تواجه فرق التحصين، بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مناشدًا جميع مربي الثروة الحيوانية التعاون وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن الحملة تركز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

وأضاف أن فرق التحصين يصاحبها قوافل الإرشاد البيطري للقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح مخاطر الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وأهمية الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي، وضرورة رفع نسب التغطية التحصينية.

وشدد الكومي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول الحملات إلى كافة القرى والنجوع، مع توفير كميات كافية من اللقاحات الآمنة وعالية الكفاءة، بما يضمن استمرارية الحملة وتحقيق التحصين الكامل للثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما وجه الدعوة لمربي الماشية وأصحاب المزارع إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية، مؤكدًا أهمية التغذية المتوازنة والاهتمام بالنظافة لرفع مناعة الحيوانات.

يُذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق كان قد وجه الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإطلاق حملة استثنائية بجميع مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على الوصول إلى كافة القرى والنجوع، والتركيز على العترة الجديدة “سات 1”، واستخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الوقاية وحماية الثروة الحيوانية.