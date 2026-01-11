إعلان

ضرس أنهى حياتها.. وفاة سيدة بالمنوفية بعد تدخل طبي وأسرتها تتهم المستشفى

كتب : أحمد الباهي

04:39 م 11/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    والدة شيماء
  • عرض 3 صورة
    منة الابنة الكبرى لشيماء المتوفاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، بعد تدهور حالتها الصحية عقب خلع ضرس وفتح "خُرّاج" بالأسنان، في واقعة أثارت حالة من الجدل والحزن بين الأهالي.

ونُقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد اتهام أسرتها بوجود شبهة إهمال طبي.

وأكدت والدة المتوفاة أن ابنتها "شيماء" كانت تعمل في مزارع الجبل لإعالة نفسها وابنتيها، "منة الله" 16 عامًا و"سما" 13 عامًا، بعد أن هجرها زوجها وتركها دون عائل، مشيرة إلى أن المتوفاة كانت حاملًا في شهرها الثالث وقت الواقعة.

وأضافت الأسرة أن السيدة تعرضت لفتح خُرّاج في منطقة الضرس قبل نحو أسبوع، عقب معاناتها من آلام شديدة بالأسنان، حيث نصحها طبيب بتناول أدوية ثم إجراء تدخل طبي بمستشفى شبين الكوم التعليمي، إلا أن حالتها الصحية ساءت بشكل متسارع عقب العملية.

وأوضحت "منة"، ابنة المتوفاة، أن والدتها عانت من خروج صديد بعد فتح الخراج، وابتلعته دون قصد، ما أدى إلى إصابتها بتسمم في الدم، بحسب ما أبلغهم به أحد الأطباء قبل وفاتها بيوم واحد، مؤكدة أن الحالة لم تلقَ الرعاية الطبية الكافية.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق موسع في ملابسات الواقعة، وبيان مدى وجود تقصير أو إهمال طبي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة واتخاذ القرار القانوني اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

والدة شيماء وفاة سيدة المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
أخبار المحافظات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
تعيينات مجلس النواب.. سامح شكري وأشرف الشيحي وعمرو الورداني أبرز الأسماء
أخبار مصر

تعيينات مجلس النواب.. سامح شكري وأشرف الشيحي وعمرو الورداني أبرز الأسماء
"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)
زووم

نانسي صلاح: "اتنين من الوسط الفني عملولي عمل على شعري عشان يقع" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران