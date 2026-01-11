لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، بعد تدهور حالتها الصحية عقب خلع ضرس وفتح "خُرّاج" بالأسنان، في واقعة أثارت حالة من الجدل والحزن بين الأهالي.

ونُقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد اتهام أسرتها بوجود شبهة إهمال طبي.

وأكدت والدة المتوفاة أن ابنتها "شيماء" كانت تعمل في مزارع الجبل لإعالة نفسها وابنتيها، "منة الله" 16 عامًا و"سما" 13 عامًا، بعد أن هجرها زوجها وتركها دون عائل، مشيرة إلى أن المتوفاة كانت حاملًا في شهرها الثالث وقت الواقعة.

وأضافت الأسرة أن السيدة تعرضت لفتح خُرّاج في منطقة الضرس قبل نحو أسبوع، عقب معاناتها من آلام شديدة بالأسنان، حيث نصحها طبيب بتناول أدوية ثم إجراء تدخل طبي بمستشفى شبين الكوم التعليمي، إلا أن حالتها الصحية ساءت بشكل متسارع عقب العملية.

وأوضحت "منة"، ابنة المتوفاة، أن والدتها عانت من خروج صديد بعد فتح الخراج، وابتلعته دون قصد، ما أدى إلى إصابتها بتسمم في الدم، بحسب ما أبلغهم به أحد الأطباء قبل وفاتها بيوم واحد، مؤكدة أن الحالة لم تلقَ الرعاية الطبية الكافية.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق موسع في ملابسات الواقعة، وبيان مدى وجود تقصير أو إهمال طبي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة واتخاذ القرار القانوني اللازم.