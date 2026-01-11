بالصور- ختام النسخة الخامسة من مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب

اختُتمت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان السياحة الرياضية بمدينة بورت غالب، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، في حدث أكد مجددًا مكانة المدينة كأحد أبرز المقاصد العالمية للسياحة الرياضية في مصر والمنطقة.

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات البحر الأحمر للسياحة الرياضية، ويُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وبإشراف الإدارة العامة للسياحة و الفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف الربط بين الرياضة والسياحة وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة الرياضية باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، ووسيلة فعالة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الفعاليات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات طبيعية وبنية تحتية متميزة تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والمهرجانات الرياضية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تستهدف التوسع في تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية ذات الطابع الدولي وربطها بالمقاصد السياحية المختلفة، وفي مقدمتها محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص والاتحادات الرياضية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا التوجه.

وشهد المهرجان مشاركة دولية لافتة من خمس دول هي: أذربيجان، بولندا، نيجيريا، غانا، والكويت، إلى جانب الدولة المضيفة مصر، بما يعكس البعد الدولي للمهرجان ودوره في تعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين الشعوب عبر الرياضة.

وعلى هامش المهرجان، نظم الاتحاد المصري للترايثلون منافسات في الجري والسباحة والدراجات، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين والسياح المتواجدين بمدينة بورت غالب، في مشهد عكس الحيوية التي أضفاها الحدث على الحركة السياحية بالمدينة.

كما شهد المهرجان إقامة بطولة دولية ودية لرياضة الشوفكان، ، بمشاركة منتخبات مصر ونيجيريا وبولندا وغانا وأذربيجان، وبحضور ممثلي الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة، من بينهم إيمين إيفازوف المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشوفكان، ونورا كانجيوا رئيس الاتحاد الأفريقي للشوفكان، وعبدالكريم كبير رئيس الاتحاد النيجيري للشوفكان.

وشملت الفعاليات أيضًا تنظيم بطولة محلية على مستوى محافظة البحر الأحمر في كرة القدم وكرة السلة، بمشاركة 20 ناديًا من أندية ومراكز الشباب بالمحافظة، إلى جانب عروض استعراضية في رياضتي الكاراتيه والتايكوندو، أضفت طابعًا جماهيريًا وتفاعليًا مميزًا.

وأشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة ماك القابضة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر في دعم المهرجان وتوفير كافة أوجه الدعم التنظيمي والفني، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يسهم في إبراز الصورة الحضارية لمصر، ويعزز من مكانة البحر الأحمر وبورت غالب كوجهة قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور وائل الجندي، المدير التنفيذي لمهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب ورئيس الاتحاد المصري للشوفكان تحت التأسيس، أن النجاح الذي حققته النسخة الخامسة من المهرجان يعكس حجم الدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، والتعاون الوثيق مع محافظة البحر الأحمر وكافة الشركاء، وهو ما أسهم في خروج الحدث بصورة تنظيمية مشرفة تليق باسم مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وأوضح الجندي أن المشاركة الدولية الواسعة في بطولة الشوفكان التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان تمثل رسالة واضحة حول أهمية هذه الرياضة وتنامي انتشارها إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تواجد منتخبات من عدة دول، إلى جانب حضور ممثلين عن الاتحادين الدولي والأفريقي للشوفكان، يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على استضافة وتطوير هذه الرياضة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للشوفكان تحت التأسيس، أن القائمين على المهرجان مستمرون في تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تسهم في تنشيط السياحة وتشجيع ممارسة الرياضة، مع الحرص في كل دورة على ابتكار عناصر جديدة تُضاف إلى برنامج المهرجان، بما يعزز من صورته عالميًا، ويرسخ مكانته كمنصة دولية تجمع بين الرياضة والسياحة في إطار احترافي مستدام.

وأكد فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، أن مديرية الشباب والرياضة تحرص على تقديم كل أوجه الدعم الفني والتنظيمي للفعاليات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها مهرجان السياحة الرياضية ببورت غالب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة وضمن خطة شاملة تهدف إلى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة بالمحافظة.

وأوضح عبد المقصود أن الإقبال الكبير من الأندية الرياضية ومراكز الشباب على المشاركة في الفعاليات والبطولات المصاحبة للمهرجان يُعد دليلًا واضحًا على نجاح الحدث وثقة المؤسسات الرياضية فيه، مشيرًا إلى أن مشاركة 20 ناديًا من مختلف مدن المحافظة تعكس حجم التفاعل الإيجابي مع المبادرات الرياضية التي تُنظم على أرض البحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية مستمرة في دعوة ودعم الأندية ومراكز الشباب للمشاركة في مختلف البطولات والأنشطة، لما لذلك من دور في اكتشاف المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية، وربط الشباب بالفعاليات الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن هذه المشاركات تسهم في إبراز البحر الأحمر كوجهة جاذبة للرياضة والسياحة على حد سواء.