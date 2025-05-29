الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن تحقيق تقدم ملحوظ في حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 42 ألف و125 طن و968 كجم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 103.77% من المستهدف توريده لهذا الموسم، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل وحتى الآن، مقارنة بنسبة 78.1% لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن عملية استلام الأقماح المحلية تخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة من قبل المحافظ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العمل بمراكز التوريد المختلفة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات تعوق عمليات التوريد، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.

وأوضحت أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن تم استلامها في صوامع القنطرة شرق، وأبوصوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، إضافة إلى مركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان، ومزرعة اليقين، وعدد من الموردين خارج المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إلى أن الكمية المستهدفة لتوريد القمح هذا الموسم كانت 40 ألف و594 طن و800 كجم، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 33 ألف و829 فدانًا.

وأضاف أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وفرت 40 أردبًا من التقاوي عالية الجودة، تم توزيعها مجانًا على 26 حقلًا إرشاديًا في المحافظة، باستخدام أصناف محسّنة مثل مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171، ضمن خطة دعم الفلاحين وتحقيق إنتاجية مرتفعة.

وشدد المحافظ “أكرم” على أهمية استمرار تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتشجيعهم على التوريد، مؤكدًا في الوقت ذاته تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تداول القمح خارج القنوات الرسمية، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها بالمخالفة للقانون.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا لمتابعة توريد القمح بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة التموين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من التوريد، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة توريد القمح على مستوى المحافظة، برئاسته، وتضم في عضويتها نائب المحافظ، السكرتير العام، مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، ومديري مديريات الزراعة والتموين، وممثلين عن الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء، بنك التنمية الزراعي، وشركة المطاحن، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبًا لإنجاز مهامها.

ويأتي هذا الأداء اللافت في التوريد تزامنًا مع القرارات الحكومية المشجعة، وعلى رأسها قرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025، الصادر في 19 مارس 2025، والخاص بتنظيم استلام وتداول القمح المحلي. وقد صدّق رئيس مجلس الوزراء على منح حافز توريد إضافي للمزارعين، ليصبح سعر الأردب الواحد كالتالي 2200 جنيه لدرجة نظافة أولى (23.5 قيراط) ،2150 جنيه لدرجة نظافة ثانية (23 قيراط) ،2100 جنيه لدرجة نظافة ثالثة (22.5 قيراط)

بشرط أن تكون الحبوب خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وألا تقل درجة النظافة عن 22.5 قيراط، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من مزارعي القمح بالإسماعيلية الذين استجابوا بقوة لهذه الحوافز