رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:



تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية والوكلاء.



وخلال جولته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات.



واطمأن "الجيزاوي" على اللجان وحسن سير الامتحانات، وأجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على الامتحان والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية ومراعاة تناسب عدد الأسئلة مع الوقت المتاح للامتحان.



وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بتجهيزات كلية الهندسة بشبرا لأعمال الامتحانات، وتوافر كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، والالتزام بالضوابط واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.



من ناحية أخرى شهدت الجولة تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه العيادات الطبية وورش الكلية مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من هذه الورش في إعادة تدوير مخلفات الجامعة لإعادة استخدامها مرة أخرى.



يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا 4037 طالب وطالبة.







