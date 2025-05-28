استعدادًا لعيد الأضحى.. 12 توجيهًا عاجلًا من محافظ الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة العمل وتجهيزات واستعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، بضرورة التأكيد على جاهزية الجهاز التنفيذي بكامل طاقته لضمان انتظام الخدمات وتقديمها للمواطنين بالكفاءة المطلوبة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على التنسيق المتكامل بين رؤساء الأحياء والمديريات والأجهزة التنفيذية لضمان انضباط الأداء وسرعة التعامل مع أية مستجدات أو بلاغات، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطن السكندري.

وكلف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم بجميع القطاعات والمديريات الخدمية، والجولات الميدانية، ورفع درجة الاستعداد بالميادين العامة والحدائق، ومراجعة أعمال الإنارة على طول الكورنيش.

وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء، والاهتمام برفع كفاءة المساجد والمناطق المحيطة، وتشكيل غرف عمليات بنطاق كل حي للتدخل بشكل عاجل لوقف أية أعمال بناء مخالف.

وأكد على تكثيف الحملات المُكبرة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالف.

ولفت إلى التنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري، للتأكد من أن عملية الذبح تجري بالمجازر الحكومية المعتمدة خلال أيام العيد.

وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور على الشواطئ وخاصة الشواطئ المجانية للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

وحول خطة عمل مديرية التموين، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، فضلًا عن مراجعة موقف توفير السلع التموينية.

وشدد على انتظام حركة أتوبيسات هيئة النقل العام خلال فترة العيد، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب حركة المصطافين، وتدعيم الخطوط التي تخدم المتنزهات وأماكن التجمعات والحدائق العامة ومواقف استقبال وسفر زوار الإسكندرية.

ووجه بمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي وشن حملات بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور لضبط المخالفين مع الالتزام بخطوط السير وتحقيق السيولة المرورية.

وأعلن خالد، رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، وتوفير أرصدة الدم ببنك الدم المركزي.

وشدد محافظ الإسكندرية، على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية لأية تداعيات، بالإضافة إلى الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، ومراجعة خطوط التدخل السريع وخطط الطوارئ، إلى جانب تحديد المسؤوليات التنفيذية على مدار أيام العيد.