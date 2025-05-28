إصابة 18 شخصا في حادث تصادم في العاشر من رمضان



الشرقية ياسمين عزت

أُصيب 18 مواطنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر حادث تصادم بين أتوبيس يقل 26 راكبًا وسيارة نقل، بطريق الروبيكي في نطاق دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى العاشر الجامعي يفيد بوصول المصابين، إذ جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وبالانتقال إلى موقع الحادث والمعاينة الأولية، تبين أن التصادم أسفر عن إصابة الركاب بإصابات متفرقة بالجسد، وجارٍ متابعة حالاتهم الصحية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.