مدير تعليم القاهرة: راحة الطالب أولوية خلال امتحانات الإعدادية

واصلت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، متابعتها الميدانية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس العاصمة، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

واستهلت مدير تعليم القاهرة جولتها بتفقد لجنة الشيخ زايد للتعليم الأساسي، ولجنة أمين النشرتي الرسمية لغات، التابعتين لإدارة منشأة ناصر التعليمية، حيث اطمأنت على انتظام اللجان منذ اللحظات الأولى، وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، مؤكدة أن الأسئلة جاءت واضحة ومناسبة لمستوى الطلاب دون أي تعقيد.

وعقب ذلك، توجهت الدكتورة همت أبو كيلة إلى لجنة مجمع الملك فهد المتميز للغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، حيث حرصت على الاستماع مباشرة لآراء الطلاب حول مستوى الامتحان، والذين أكدوا أن الأسئلة جاءت واضحة وفي مستوى الطالب المتوسط، بما يعكس حسن الإعداد والتنظيم للعملية الامتحانية.

واختتمت مدير تعليم القاهرة جولتها بزيارة لجنة مدرسة عباس العقاد التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث شددت على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في مناخ تربوي آمن، مع الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مشددة على أن الانضباط لا يتعارض مع البعد الإنساني، وأن مصلحة الطالب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يأتيان في مقدمة الأولويات.

كما وجهت بسرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى داخل اللجان، وتقديم الدعم الكامل للطلاب، بما يضمن خروج الامتحانات بالشكل اللائق بمنظومة التعليم بمحافظة القاهرة.

