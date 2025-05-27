إطلاق مبادرة "أسوان بلا إدمان" بمشاركة قيادات شعبية وتنفيذية ودينية

أسوان – إيهاب عمران:

أطلق اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات مبادرة "أسوان بلا إدمان"، وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، فضلاً عن ممثلين لأهالى القرى من الرجال والسيدات، والقيادات التنفيذية والعسكرية.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، أن الهدف من هذه المبادرة المحلية هو وضع آلية واضحة ومحكمة وتوجيه الحراك المجتمعى نحو بناء بيئة داعمة للمتعافى، والتعامل مع مشكلة انتشار المخدرات من خلال التكاتف والتلاحم بين الأهالى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية، حيث ترتكز المبادرة على منهجية شاملة تضم 3 محاور أساسية تتمثل فى المكافحة للإتجار وتتم بواسطة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل بالتعاون مع المواطنين، وثانيها يتمثل فى تقديم العلاج المجانى المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، ومستشفى التكامل بالسد العالى شرق حيث أن المدمن يعامل على أنه مريض، وليس مذنب ، وثالث المحاور هو التوعية من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات

وأشار إلى أهمية الدور الدعائي من خلال تخصيص الخطبة الثانية في صلاة الجمعة القادمة، وأيضاً فى عظات الكنائس للحديث عن الآثار السلبية للمخدرات والإدمان، والتعريف بالخط الساخن رقم 16023 لتلقي العلاج، وهو الذى يتوازى مع قيام هيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل بتوفير الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة مجاناً للمرضى ، فضلاً عن تقديم البرامج الإقتصادية لمرحلة " ما بعد التعافي " بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الوطنية لمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات إنتاجية، وتوفير الدورات التدريبية والتأهيلية لسوق العمل لدمجهم فى المجتمع.

وكشف إسماعيل كمال، عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة المبادرة ورفع تقرير شهري للمحافظ شخصياً، وهو الذي سيعقبه عقد مؤتمر بعد شهر من الآن للتعرف على المؤشرات وتقييم وقياس لمعدلات النجاح لحالات الشفاء ، ومراكز العلاج وتحديد التدخلات والتحسينات المطلوبة

وأوضح أنه سيتم إقامة عيادات مصغرة فى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لإستقبال أى حالات ، مع زيادة القوافل الطبية ، وزيادة آسرة مركز العزيمة إلى 80 سريرا، وكذا زيادة نسب الإستقبال فى مستشفى التكامل لتوافر 41 سريرا بها ، كما سيتم نشر إعلان الكابتن محمد صلاح " لا للمخدرات" داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وسيتم زيادة عدد المتطوعين إلى 400 متطوع، فضلاً عن تأهيل وتدريب الرائدات الريفيات والزائرات الصحيات لدعمهم بالمواد الفيلمية اللازمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

وحرص المحافظ على الاستماع لمقترحات الحضور، حيث طالبت سيدات أسوان بضرورة توفير الوحدات المتنقلة للعلاج والتدخل السريع بالتعاون مع الصندوق ، وتكثيف الدوريات الأمنية والأكمنة بمداخل ومخارج القرى الأكثر تعرضاً لإنتشار المخدرات، مع زيادة جرعات التوعية وتنظيم الندوات بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية ودور العبادة.