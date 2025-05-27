بينهم طالب جامعي.. حبس 5 متهمين بسرقة 2.5 كيلو ذهب و750 ألف جنيه بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا، حبس 5 متهمين بينهم طالب سياسة واقتصاد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة .2.5 كيلو ذهب ومبلغ مالي 750 ألف جنيه من مندوبين لجواهرجي تحت تهديد السلاح في قرية الرواتب التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا.

وكانت التحريات، كشفت أن المتهمين في الواقعة 5 شباب كونوا تشكيلا عصابيا لارتكاب الواقعة، وهم: "ح.خ، يبلغ من العمر 19 عامًا، من قصير بخانس وصاحب فكرة السرقة كونه كان يعمل في محل ذهب سابقًا، وم.ح، يبلغ من العمر 18 عامًا، طالب في كلية سياسة واقتصاد، من قصير بخانس، وح.ه، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي من قصير بخانس، وع.ع، 27 عامًا، من الحسينات، وحسن.م.أ، من الحسينات، بدائرة مركز أبوتشت.

وتبين أن المتهمين انتظروا مندوبين تابعين لأحد تجار الذهب من محافظة سوهاج هما "صموئيل ومينا" حتى وصلا قرية الرواتب مركز أبوتشت محافظة قنا، وبحوزتهما شنطة بها 2.5 كيلو مصوغات ذهبية قيمتها تُقدر ب20 مليون جنيه تقريبًا ومبلغ مالي 750 ألف جنيه جاءا إلى محلات الذهب في أبوتشت للتوزيع، ولكن المتهمين قطعوا عليهما الطريق ببندقية آلية وتمكنوا من سرقة كل ما بحوزتهما وفروا هاربين.

وخلال أيام قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وضبط جميع المتهمين والسلاح المستخدم وإعادة المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.