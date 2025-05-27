حريق يلتهم مخزن إسفنج في كفر زلابية بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، في مخزن للإسفنج بقرية كفر زلابية التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية، وحاول الأهالي إخماد النيران بالجهود الذاتية إلا أن الحريق استمر، وابلغوا الحماية المدنية لسرعة اتخاذ اللازم.

وصلت الحماية المدنية لموقع الحريق وتمكنت من إخماد ألسنة النيران، وتبريد نواتج الحريق، وتمثلت الخسائر في التهام كافة محتويات المخزن من الإسفنج دون وقوع خسائر بشرية.