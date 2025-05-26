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محافظ البحيرة: نسعى لتحويل الميادين لنقاط إشعاع حضاري

02:11 م الإثنين 26 مايو 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجود خطة لإعادة تأهيل وتجميل عدد من الميادين، خاصة الميادين المهمشة وتحويلها إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي، تسهم في تحسين المشهد البصري للمدن، وتحقيق السيولة المرورية، و القضاء على المظاهر العشوائية، بما يليق بالمواطنين ويُعزز من جودة الحياة.

وأضافت جاكلين، أنه يجرى حاليًا تطوير النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة دمنهور ضمن خطة المحافظة الاستثمارية، إلى جانب الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة بميدان العزيز عثمان بدمنهور، تمهيدًا لتطويره بشكل كامل.

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جاكلين عازر محافظ البحيرة مدينة دمنهور
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