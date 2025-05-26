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بالصور- ضبط كبدة ولحوم المستوردة قبل ترويجها على أنها بلدية ببورسعيد

12:06 م الإثنين 26 مايو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، كميات من الكبدة واللحوم المستوردة قبل ترويجها على أنها بلدية استعدادًا لعيد الأضحى.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على حماية صحة المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال بيع اللحوم البلدية في منطقة الزهور لحيازته 15 كرتونة كبدة مستوردة مجمدة بإجمالي أوزان بلغت 24 كيلو جرام وذلك بغرض خلطها وبيعها على أنها لحوم بلدية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، وذلك بناء على التقرير الفني الصادر عن الطبيب البيطري المرافق للحملة.

كما تم ضبط محل آخر لعرض وبيع كبدة مجمدة بدون بيانات صلاحية بلغ وزنها 11 كيلو جرام موزعة على 24 طبقًا، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر بالوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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ضبط كبدة ولحوم مستوردة بورسعيد مديرية التموين
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