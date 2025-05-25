بتخفيضات 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة نويبع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال المهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى افتتاح سوق اليوم الواحد بمدن شرم الشيخ ورأس سدر، واليوم بمدينة نويبع، وتطرح السلع الغذائية داخل السوق بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الأسواق تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين عبّروا عن رغبتهم في استمرارها بشكل دائم، نظرًا لما توفره من سلع غذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها لدعم هذه المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

وأوضح أن الأسواق توفر كافة السلع الأساسية، ومنها الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، الخضروات، الفواكه، إضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على تحقيق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، ومبادرات توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.