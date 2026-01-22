ترامب: الولايات المتحدة ستتخذ إجراء إذا استأنفت إيران برنامجها النووي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، معربا في الوقت ذاته عن أمله في عدم الحاجة إلى أي إجراءات عسكرية.

قال ترامب خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا: "لا يمكنهم امتلاك السلاح النووي".

وأشار إلى أن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025، قائلا: "إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر".

يأتي هذا التصريح بعد مقابلة بثتها شبكة "نيوز نيشن"، صعّد فيها ترامب تحذيراته لإيران ردا على خطاب قيادة البلاد المتوتر.

وقال ترامب في تلك المقابلة: "حسنا، لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني أبلغتهم أنه إذا حدث أي شيء، فسندمرهم ستُدمر البلاد بأكملها سأوجه لهم ضربة قوية للغاية، ولدي تعليمات صارمة للغاية بأنه إذا حدث أي شيء، فسوف نمحوهم من على وجه الأرض".

وردا على ذلك، كررت إيران، تحذيرها للولايات المتحدة بأن أي عمل عسكري ضد قيادة البلاد سيؤدي إلى رد انتقامي مدمر، وفقا لما نقلته القناة الرسمية "برس تي في" عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

يأتي هذا التبادل التحذيري في سياق تصعيد لفظي متبادل بين القيادتين، فقد وصف المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، السبت، الرئيس ترامب بـ "المجرم" بسبب دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

بدوره، وصف ترامب خامنئي في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" نهاية الأسبوع الماضي، أنه "رجل مريض"، قائلا: "إنه حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران، وهو تصريح أدانته طهران بشدة.

يوضح هذا التصعيد المستمر مدى هشاشة العلاقات بين البلدين ويرسم خطا أحمر واضحا حول الملف النووي الإيراني، الذي يبدو أنه لا يزال نقطة اشتعال رئيسية، وفقا لروسيا اليوم.