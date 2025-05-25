إلغاء تكليف مدير مدرسة لغات بسوهاج وإحالته للتحقيق

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات، وعودته للمديرية، وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة المتابعة التي شكلها وكيل الوزارة للتحقق فيما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، عن أعمال التصحيح بالمدرسة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا يوجد أي مسئول بقطاع التعليم بسوهاج فوق القانون، وأن أي شخص سيتجاوز في عمله أو يتقاعس عن مسئولياته ستتم محاسبته بحسم، وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج تحركت بسرعة بمجرد رصد ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، عن مجرد محاولة مدير المدرسة للتأثير على أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب.

وأشار إلى أنه بعد تداول الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، جرى تشكيل لجنة من المتابعة لفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا لضمان إجراء أعمال التصحيح بنزاهة وشفافية لحصول كل طالب على حقه.