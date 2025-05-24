رئيس جامعة السويس يتفقد العيادات الخارجية قبل افتتاحها للجمهور غدًا

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، المستشفى الجامعي للوقوف على الاستعدادات الأخيرة للعيادات الخارجية قبل افتتاحها غدا الأحد، لاستقبال المواطنين، وذلك بحضور الدكتورة دعاء محمد سيد عميد كلية الطب، الدكتور محمد وجيه مدير العيادات، ولفيف من أساتذة كلية الطب والجهاز الإداري بالمستشفى.

وشدد الدكتور أشرف حنيجل، على أهمية الالتزام بالانضباط وأعلى معايير الجودة الطبية بما يليق بالمواطنين، وضرورة أن تكون عيادات المستشفى الجامعي نموذجًا يُحتذى به في الأداء والانضباط.

وأكد رئيس جامعة السويس، حرصه الشديد على متابعة كافة الاستعدادات والتفاصيل الخاصة بتشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى، لضمان تقديم خدمة صحية مميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية، وضرورة التنسيق بين جميع الفرق الطبية والإدارية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط، مما يسهم في تعزيز ثقة المرضى بالخدمات الصحية المقدمة.

وأشار رئيس الجامعة إلى توفير رعاية صحية متكاملة يعد جزءًا من رؤية الجامعة الرامية إلى دعم المجتمع وتعزيز صحة الأفراد من خلال نهج طبي يعتمد على الجودة والإنسانية في المقام الأول.

ومن المنتظر أن يفتتح غدا رئيس جامعة السويس يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، والتي تضم التخصصات التالية الأمراض الصدرية، والنفسية والعصبية، والروماتيزم والتأهيل، والجلدية والجهاز الهضمي والأطفال والباطنة العامة، والكشف المبكر عن الأورام، والايكو والرمد والأشعة التليفزيونية والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة التجميل والأنف والأذن والعظام وجراحة الأوعية وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.