بينهم أطفال.. 32 مصابا في هجوم بمسيرات إيرانية على سترة بالبحرين

كتب : مصراوي

04:51 ص 09/03/2026

قصف البحرين

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة، فجر يوم الاثنين، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنيا يجري التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بينهم 4 حالات بليغة، من بينها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، مشيرة إلى أن الإصابات تضمنت تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، إضافة إلى طفلين يبلغان السابعة والثامنة من العمر أصيبا بإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين، وفق وكالة أبناء البحرين.

ولفتت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحالات المصابة تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة جاهزية كاملة، بعد رفع مستوى الاستعداد في مختلف الأقسام الحيوية منذ بدء الهجوم علىمملكة البحرين، بحسب سكاي نيوز.

