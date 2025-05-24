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السيطرة على حريق داخل ورشة تصنيع قطن في سمنود -صور

08:16 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل ورشة تصنيع قطن
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل ورشة تصنيع قطن
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل ورشة تصنيع قطن
  • عرض 5 صورة
    حريق داخل ورشة تصنيع قطن
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الغربية ـ مروة شاهين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، على حريق اندلع داخل إحدى الورش الخاصة بتصنيع القطن بعزبة حميدة التابعة لمركز سمنود، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل ورشة لتجهيز القطن، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

وأتت النيران على نحو 3 أطنان من القطن، فيما تجري الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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