"مهمة صعبة".. أول تعليق من محمد وهبي بعد تعادل المغرب أمام البرازيل

أعرب محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن رضاه بنتيجة التعادل التي حققها أسود الأطلس أمام البرازيل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

وأكد وهبي أن المنتخب المغربي نجح في تنفيذ الخطة الفنية التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب يضم العديد من النجوم ويقوده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وقال وهبي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "قمنا بالأشياء كما يجب وكما خططنا لها، ونجحنا في تنفيذ أفكارنا داخل الملعب، لكن الأمر لم يكن سهلاً لأننا واجهنا مدربًا بحجم كارلو أنشيلوتي".

وأضاف: "في الشوط الثاني حاول أنشيلوتي إجراء بعض التغييرات التكتيكية والاعتماد أكثر على المواجهات الثنائية في الأطراف، لذلك سعينا للتأقلم سريعًا ومنع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا من استغلال المساحات".

وأردف وهبي: "في مثل هذه المباريات لا يمكن ترك لاعب بمفرده أمام عناصر تمتلك هذه الجودة، لذلك كان من الضروري تقديم المساندة الدفاعية، وقد ظهر نصير مزراوي وعيسى ديوب وأشرف حكيمي بمستوى مميز للغاية".

وأوضح: "في بعض الفترات تراجعنا للخلف وأغلقنا المساحات أمام المنافس، لكن عندما امتلكنا الكرة حاولنا الهجوم وصناعة الفرص، ولم يكن هدفنا أن ندافع طوال التسعين دقيقة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "سنواصل العمل بنفس النهج، ولم نحقق الفوز في المباراة الأولى لذلك سنسعى لتحقيقه في المباراة الثانية، نعلم أن الفوز في الجولة المقبلة سيقربنا كثيرًا من التأهل، لكننا ندرك أيضًا أن مواجهة اسكتلندا ستكون مختلفة تمامًا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع تحديات جديدة".

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