مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب "تروسيكل" أعلى كوبري الفحص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى فى نطاق محافظة القليوبية اتجاه مدينة قويسنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب "تروسيكل" على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في اتجاه مدينة قويسنا.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة ومصابين اثنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.