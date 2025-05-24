"بشبابها هنشجرها".. زراعة 60 شجرة على كورنيش بحر مويس في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت



انطلقت بمدينة الزقازيق فعاليات مبادرة "بشبابها هنشجرها"، والتي ينفذها اتحاد "بشبابها" بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ورئاسة حي ثان الزقازيق، حيث تم غرس 60 شجرة من نوع بونسيانا على امتداد كورنيش بحر مويس بطول يزيد عن 1500 متر.



وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية المبادرات الشبابية التي تسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لهذه الفعاليات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس روح الانتماء والمسؤولية لدى شباب الشرقية، وتأتي ضمن جهود الاتحاد في الحفاظ على البيئة وتنمية الوعي المجتمعي، لافتًا إلى أنه تم تثبيت لوحات تعريفية على كل شجرة تتضمن معلومات عن المبادرة وأهدافها وطرق التواصل مع فريق "بشبابها".



وجاءت الفعالية بحضور المحاسب عمرو عيسوي رئيس الاتحاد، محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والأستاذ سيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب.



وأكد المشاركون أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يتبناها الاتحاد لإشراك الشباب في العمل التنموي، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري، بما يعزز من جودة الحياة في المدينة ويؤسس لبيئة أكثر استدامة.

