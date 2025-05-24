المشدد 15 عاما لتاجر متهم بقتل شخص في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية مستأنف، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لتاجر، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب.

وأحالت النيابة العامة المتهم "حسام أ ن ز"، في القضية رقم 18923 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4312 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد محمود ماضي، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائر، وتوجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري، استقر ببطنه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن، فرد خرطوش.