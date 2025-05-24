الموجة 26 .. تنفيذ 34 قرار إزالة بناء مخالف في الإسكندرية- صور

‏‎الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي من المقرر لها أن تستمر حتى 30 مايو الجاري.

ووفقًا لمحافظة الإسكندرية، استهدفت الحملات أحياء "المنتزه أول، المنتزه ثان، وسط، الجمرك، العجمي، العامرية أول، العامرية ثان"، فضلًا عن مركز ومدينة برج العرب.

وشملت الحملات إزالة 34 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 8 أحياء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 23.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.