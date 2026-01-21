مباريات الأمس
حنفيات ذهب وشاطئ خاص.. كريستيانو رونالدو يبيع قصره في البرتغال

كتب - يوسف محمد:

04:36 ص 21/01/2026
كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي كريستيانو قرر بيع القصر الخاص به في البرتغال، الذي كان من المتوقع أن يكون محل إقامته الأساسى عقب اعتزال كرة القدم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رونالدو قرر عرض قصره المتواجد في منطقة كاشكايش للبيع، مقابل مبلغ يصل إلى 35 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن النجم البرتغالي وخطيبته جورجينا اتخذا هذا القرار، بسبب موقعه الجغرافي، خاصة وأن رونالدو لن يتمتع بمستوى عالي من الخصوصية رفقة عائلته كما كان يتوقع.

وأوضحت الصحيفة أن المنطقة التي يتواجد بها قصر النجم البرتغالي، تضم ملاعب جولف وميادين للفروسية، وأن بعض النقاط داخل منزل رونالدو توفر إمكانية متابعة ما يحدث داخل منزل رونالدو بشكل مباشر وهو ما تسبب في إزعاج نجم البرتغال والنصر السعودي.

وحصل رونالدو على قطعة الأرض لبناء القصر في عام 2020، بمساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، واستمر العمل به لمدة 3 سنوات، إلى أن تم تجهيزه بشكل كامل في عام 2023.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "أبولا البرتغالية"، أن القصر يضم 8 غرف نوم يتواجد بكل غرفة حمام خاص، وحنفيات تم تجهيزها من الذهب الخالص، بجانب قاعة سينما، مسبح داخلي وخارجي، بالإضافة احتوائه على شاطئ خاص.

