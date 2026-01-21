ترامب يهاجم بايدن: إدارتك انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران



وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران.

وقال ترامب خلال حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن": "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، لكن أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا".

وأشار ترامب إلى إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

جاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه.

وقال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها إيران لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما"، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد فيه أن إيران مستعدة لتلقين ترامب درسا لا ينسى في حال اتخذ قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية.

يأتي تحذير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين.