إعلان

ترامب يهاجم بايدن: إدارتك انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران

كتب : مصراوي

04:34 ص 21/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن، معتبرا أن إدارته انتهجت سياسة متساهلة وضعيفة تجاه إيران.

وقال ترامب خلال حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن": "كنا دائما نتساءل لماذا لا يقول بايدن شيئا؟ لو كنت في البيت الأبيض حينها، ولو هددوا أي شخص، ليس بالضرورة الرئيس، لكن أي شخص كما فعلوا معي، لكنت وجهت لهم ضربة قاسية جدا".

وأشار ترامب إلى إن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه طهران.

جاءت تصريحات ترامب تعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه.

وقال: "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها إيران لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما"، وفقا لروسيا اليوم.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير أطلقه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أكد فيه أن إيران مستعدة لتلقين ترامب درسا لا ينسى في حال اتخذ قرارا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية.

يأتي تحذير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تبادل تهديدات مباشرة بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب بايدن ترامب يهاجم بايدين ترامب يهاجم بايدن إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
شئون عربية و دولية

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب سواحل اليمن
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
دراسة تحذر: تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال
نصائح طبية

دراسة تحذر: تلوث الهواء يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة
زووم

حدث بالفن| وفاة والدة رضا البحراوي ولقاء الخميسي ترد لأول مرة على أزمة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان