رئيس جامعة المنيا يرأس أول اجتماع لمجلس دار العلوم بعد تعيين عميد جديد

المنيا- جمال محمد:

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، اجتماع مجلس كلية دار العلوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، ووضع الأطر العامة لتعزيز الأداء الأكاديمي والإداري.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور أول اجتماع لمجلس الكلية بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور مصطفي بيومي عبد السلام، عميداً للكلية.

وقدم الدكتور مصطفي بيومي نيابة عن مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، درع الكلية لرئيس الجامعة، تقديراً وعرفاناً لمجهوداته ودعمه الكبير على مدار خمسة أعوام جامعية في العمل على تطوير الكلية ووضعها على الطريق الصحيح نحو الاعتماد والجودة خلال فترة توليه الإشراف على الكلية، وجهوده المستمرة التي يبذلها في الارتقاء بالجامعة.

وفي مستهل كلمته قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور مصطفي بيومي لتوليه منصب عميد الكلية، مؤكداً علي الدور الريادي لكلية دار العلوم في إهداء المجتمع كوكبة من اللغويين، وإعداد خريج علي درجة عالية من التميز على المستوى الإقليمي والدولي في دراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية وبحث قضاياهما، مطالباً بالتعاون والتكاتف والحفاظ علي مكتسبات الكلية، واستحداث البرامج الدراسية الجديدة، والعمل على تحسين السمعة الأكاديمية، والذي سيكون له مردود في زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

وثمن أعضاء المجلس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجامعة، في دعم مسيرة التطوير بالكلية إدارياً، وتعزيز حضورها أكاديمياً، والعمل علي ضمان الجودة التعليمية، التي تلبي كافة تطلعات منتسبيها.