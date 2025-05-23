الكيلو بـ 225 جنيها.. طرح خراف حية قبل عيد الأضحى بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر عن أسعارها حيث أكدت وصول الدفعة الأولى من خراف الأضاحي المستوردة الحية سعر الكيلو قائم 225 جنيها للكيلو، وكذلك الخراف المجمدة سعر الكيلو 390 جنيها، وتوافر لحوم بقرى مستوردة هندي مجمدة بمبلغ 210 جنيهات للكيلو، ولحوم طازجة مبردة بمبلغ 285 جنيها للكيلو، أما الدواجن المجمدة فبلغت 110 جنيهات للكيلو.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير كافة السلع الغذائية وخاصة المرتبطة بعيد الأضحى المبارك و على رأسها الخراف المجمدة والطازجة و كذلك اللحوم المجمدة المستوردة واللحوم المبردة و الدواجن المجمدة وكذلك كافة السلع الغذائية و احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم تكليف مديرى الإدارات التموينية المتواجد بها أفرع للشركة المصرية لمتابعة وتنفيذ عملية التوزيع والبيع بكل شفافية وحزم وأن شادر الخراف الحية أضاحى موجود بجوار هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بجوار مزلقان القراريش ببندر الأقصر.