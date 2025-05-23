جنوب سيناء – رضا السيد:

احتفل متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، باليوم العالمي للتنوع البيولوجي واليوم العالمي للسلحفاة، بورشة فنية تعليمية للأطفال بعنوان "سلحوف في خطر"، تنفيذًا لخطة المتحف الخاصة بالتواصل مع المجتمع المحلي المحيط به، ونشر التوعية بالأحداث العالمية والمحلية وغرسها في نفوس النشء.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى إتاحة المشاركة للأطفال في الورشة بالمجان، كونها تهدف في المقام الأول إلى توعية الأطفال بأهمية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، وحماية السلاحف البحرية من المخاطر المحتملة، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي واليوم العالمي للسلحفاة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات الورشة انطلقت بشرح مبسط عن أهمية التنوع البيولوجي، والحفاظ على البيئة وحماية السلاحف البحرية من الأخطار التي تهددها، وأعقبها عرض فيلم كرتون قصير عن حياة السلحفاة الصغيرة والحفاظ عليها وحمايتها، ثم جرى تنفيذ الجانب الفني للورشة من خلال قيام الأطفال المشاركين بصنع مجسمات ورقية ملونة لسلاحف البحر.

وأكد أن الأطفال تعلموا خلال الورشة كيفية حماية الكائنات البحرية من خطر الانقراض، بجانب قضاء وقتًا ممتعًا ومفيدًا في تجربة تثقيفية ممتعة تجمع بين البيئة والفن، والقيام بجولة تعليمية مشوقة داخل المتحف.

ويحتفل العالم يوم 22 مايو كل عام باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يعد مناسبة دولية للتوعية بأهمية الحفاظ على الكائنات الحية، والنظم البيئية التي تقوم عليها حياتنا اليومية التي لا تقدر بثمن.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار "الإنسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام التنمية، بل شرط أساسي لنجاحها.