"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

كتب : هاني صابر

11:04 ص 16/01/2026 تعديل في 01:02 م
كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الفنان محمد الإمام أحد أبطال مسلسل"الغاوي" وذلك بشكل مفاجئ.

وأعلن خبر وفاته المخرج سامح بسيوني، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أدعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة، رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب.. كان مثال للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، محمد الإمام كانت آخر مشاركاته الفنية بمسلسل "الغاوي" مع النجم أحمد مكي، وعرض في موسم دراما رمضان 2025.

محمد إمام مسلسل الغاوي فيسبوك محمد الإمام

