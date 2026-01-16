إعلان

اعتماد تعديل كردون مدينة المنيا بقرار من رئيس الوزراء (صور)

كتب : جمال محمد

02:10 م 16/01/2026
المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4962) لسنة 2025 بشأن اعتماد تعديل كردون مدينة المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن القرار نُشر بالجريدة الرسمية – العدد (3) الصادر بتاريخ الخميس 15 يناير 2026، مؤكدًا أن الاعتماد يأتي وفق المخطط الاستراتيجي المعتمد، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويخدم احتياجات التوسع العمراني والخدمي بمدينة المنيا.

وأشار "كدواني" إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مع الالتزام الكامل بالضوابط التخطيطية والبنائية، ومنع أي مخالفات، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم خطط التنمية العمرانية بما يخدم الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تعديل كردون مدينة المنيا

