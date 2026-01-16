أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انتهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر إجراؤها غدًا السبت.

وقال محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات بلغ 83 ألفًا و600 طالب وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية ضمن 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

وأوضح "دسوقي"، أنه تم تعميم التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وتشديد الرقابة على اللجان منذ استلام مظاريف الأسئلة وحتى تسليم أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة، وفق الضوابط المنظمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضبط أعمال الامتحانات، بدءًا من طباعة الأسئلة ووضع "باركود" خاص بكل لجنة، مرورًا بتغليف أوراق الامتحان داخل أكياس معتمة ومغلقة، وفتح المظاريف داخل اللجان بحضور الملاحظين. كما أكد إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات بالمديرية والمحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد "دسوقي" على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجان، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وسد احتياجات اللجان من الملاحظين عبر الاستعانة بالاحتياطي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أنه عقد اجتماعًا سابقًا مع موجهي المواد الدراسية للتأكيد على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وعدم إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميًا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلاب والملاحظين، وغلق أبواب اللجان ومنع دخول غير المختصين حفاظًا على الانضباط وجودة سير العمل.