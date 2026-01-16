إعلان

اندلاع حريق بعقار سكني من 5 طوابق بطلعة المرج في القليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

01:55 م 16/01/2026

اندلاع حريق بعقار سكني من 5 طوابق بطلعة المرج في ا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق، منذ قليل، داخل عقار سكني مكون من خمسة طوابق بمنطقة طلعة المرج في اتجاه السلام - الخانكة بمحافظة القليوبية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي في محيط المكان.

على الفور، تلقت الأجهزة المعنية البلاغ، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من فرض كردون أمني حول العقار للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار، وجارٍ التعامل معه من قبل قوات الإطفاء، مع استمرار أعمال التبريد والفحص للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأكدت المصادر أنه لا توجد إصابات أو وفيات حتى الآن، كما لم تُسجّل أي حالات اختناق بين السكان، في الوقت الذي جرى فيه إخلاء محيط الحريق كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، فيما يجري حصر الخسائر المادية وبدء التحقيق لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من أعمال السيطرة والتأمين.

حريق محافظة القليوبية قوات الحماية المدنية قوات الإطفاء

