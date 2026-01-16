أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)

أعلنت مطرب الراب ويجز، عن توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا بفتاة لم يكشف عن أي تفاصيلها.

ونشر ويجز، صورته مع عروسته، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

واكتفى ويجز بنشر صورته مع عروسته واخفاء وجهها، والاكتفاء بإظهار جزء منها، وظهوره بـ"الحناء" في يده.

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

يذكر أن، آخر أعمال ويجز أغنية "كلام فرسان" بمشاركة محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة بمشاركة ويجز.