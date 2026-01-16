إعلان

أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)

كتب : هاني صابر

01:48 م 16/01/2026 تعديل في 02:07 م

ويجز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مطرب الراب ويجز، عن توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا بفتاة لم يكشف عن أي تفاصيلها.

ونشر ويجز، صورته مع عروسته، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

واكتفى ويجز بنشر صورته مع عروسته واخفاء وجهها، والاكتفاء بإظهار جزء منها، وظهوره بـ"الحناء" في يده.

وأعاد برنامج "et بالعربي" نشر صورة ويجز عبر صفحته على إنستجرام، وحملت تعليق: "ويجز يودع العزوبية ويعلن ارتباطه رسميا من دون الكشف عن هوية العروس".

يذكر أن، آخر أعمال ويجز أغنية "كلام فرسان" بمشاركة محمد منير، ومن كلمات الشاعر أمير طعيمة بمشاركة ويجز.

ويجز

ويجز إنستجرام محمد منير ارتباط ويجز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)
زووم

أول تعليق من ويجز بعد توديعه للعزوبية وارتباطه رسميا (صورة)
مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه
أخبار السيارات

مفاجأة سعرية في مطلع العام.. ستار راي 2026 تتراجع 200 ألف جنيه
شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
مدارس

شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من
رياضة عربية وعالمية

"سيكافئنا الله في بطولة أخرى".. تريزيجيه يعتذر للجماهير بعد الهزيمة من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة