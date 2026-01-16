افتتاح مسجدين جديدين بحضور قيادات الأوقاف ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح رؤساء مركزي بني سويف وببا مسجدين جديدين، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لرفع كفاءة دور العبادة وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد التقوى بقرية بياض العرب، المقام على مساحة 286 مترًا مربعًا بتكلفة 3.7 مليون جنيه، تم تمويله بالجهود الذاتية وفق اشتراطات وزارة الأوقاف.

كما افتتح العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد الروضة بمدينة ببا، والمقام على مساحة 260 مترًا مربعًا بتكلفة 3 مليون جنيه، أيضًا بالجهود الذاتية، بحضور قيادات إدارة الأوقاف وجموع الأهالي.