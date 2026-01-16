إعلان

افتتاح مسجدين جديدين بحضور قيادات الأوقاف ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:26 م 16/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    افتتاح مسجدين جديدين بحضور قيادات الأوقاف ببني سويف (3)
  • عرض 3 صورة
    افتتاح مسجدين جديدين بحضور قيادات الأوقاف ببني سويف (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح رؤساء مركزي بني سويف وببا مسجدين جديدين، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لرفع كفاءة دور العبادة وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد التقوى بقرية بياض العرب، المقام على مساحة 286 مترًا مربعًا بتكلفة 3.7 مليون جنيه، تم تمويله بالجهود الذاتية وفق اشتراطات وزارة الأوقاف.

كما افتتح العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، مسجد الروضة بمدينة ببا، والمقام على مساحة 260 مترًا مربعًا بتكلفة 3 مليون جنيه، أيضًا بالجهود الذاتية، بحضور قيادات إدارة الأوقاف وجموع الأهالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف مدينة ببا محمد بكري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-1: نجاحات ومكاسب مالية في الطريق لهؤلاء- وتنبيهات
"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
موسيقى

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
مدارس

شاب يستعرض بسيارته أمام مدرستين بأكتوبر ويصيب سيدة وأطفالها.. والتعليم
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة