إعلان

صرح عملاق.. أول صور لمسجد العزيز الحكيم بالمقطم بعد أن افتتحه الرئيس فجرًا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:33 م 16/01/2026
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (8)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (7)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (4)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (5)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (3)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (6)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (17)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (16)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (15)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (14)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (13)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (11)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (12)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (10)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (1)
  • عرض 17 صورة
    مسجد العزيز الحكيم بالمقطم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، مسجد العزيز الحكيم بحي المقطم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد العزيز الحكيم مصطفى مدبولي أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
زووم

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ
كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة
نصائح طبية

صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة