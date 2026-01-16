إعلان

مصرع شاب إثر انهيار جزئي لمنزل بمدينة إدفو بأسوان

كتب : إيهاب عمران

02:20 م 16/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

لقى شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه إثر سقوط حائط أحد المنازل عليه بمدينة إدفو بمحافظة أسوان.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع انهيار جزئي لمنزل بالمدينة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

