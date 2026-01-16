جنوب سيناء تبدأ صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة

جنوب سيناء - رضا السيد:

حرصت محافظة جنوب سيناء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والرعاية لأسر شهداء ومصابي الحروب السابقة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على الوصول إلى المستفيدين من هذه الأسر الذين لم يتم صرف التعويضات المستحقة لهم حتى الآن.

ونسق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع المستشار العسكري للمحافظة، لبدء استقبال المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة من الأسر المستحقة للتعويضات المادية.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المتواصلة للقوات المسلحة لتكريم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، موضحًا أنه جرى ضم الشهداء والمصابين في حروب 1948، حرب اليمن، 1956، 1967، حرب الاستنزاف، 1973 ضمن الفئات المستحقة للتعويض، وسيُصرف تعويض مادي مناسب لأسرة الشهيد أو المصاب حسب نسبة العجز، على أن يستفيد من التعويض الأب والأم، الزوجة، الأبناء، أو الورثة في حالة وفاة المصاب.

ودعا المحافظ المستفيدين إلى التوجه إلى الجهات المختصة بالمحافظة، ممثلة في المستشار العسكري بديوان عام المحافظة، لتقديم المستندات المطلوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المستندات المطلوبة للمصابين (طبقًا لنسبة العجز):

- بيان الإصابة "نموذج 51 س".

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصاب.

- خطاب برقم الحساب الدولي "IPAN" من البنك أو البريد.

- بالنسبة لأسرة المصاب المتوفي:

- بيان الإصابة "نموذج 51 س".

- إعلام وراثة باسم المصاب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لكل مستفيد من الدرجة الأولى مدرج اسمه بإعلام الوراثة وعلى قيد الحياة.

- خطاب برقم الحساب الدولي "IPAN" لكل مستفيد.

- شهادة وفاة لكل مستفيد متوفي من الدرجة الأولى.

أما بالنسبة لأسر الشهداء:

- سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد.

المستندات المطلوبة تشمل: بيان الشهيد "نموذج 51 س"، إعلام وراثة باسم الشهيد، صورة من بطاقة الرقم القومي لكل مستفيد، خطاب برقم الحساب الدولي "IPAN"، وشهادة وفاة لكل مستفيد متوفي.

لاستخراج إعلام وراثة باسم الشهيد، تُقدم شهادة وفاة للشهيد، وفي حالة عدم وجودها يتم استخراجها من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة للضباط، أو من إدارة السجلات للدرجات الأخرى، ثم تسجيلها بالسجل المدني.