محافظ سوهاج يعفى ذوي الإعاقة من تعريفة ركوب العبارات النهرية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف لعدد من الملفات المهمة والحيوية، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والشركات.

بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وشدد المحافظ على ضرورة تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح وسرعة البت في الطلبات المقدمة، واستعرض المحافظ معدل إنجاز الوحدات المحلية في هذا الملف، وطالب بالعرض بصفة أسبوعية لمعدل الزيادة بالنسبة المئوية.

تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإجراءات الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والجهات الأمنية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، وشدد " سراج " على ضرورة الإزالة في المهد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة، موجها بالمرور الميداني ورصد التعديات وإزالتها أولا بأول، وطالب بتشكيل 3 فرق عمل بكل وحدة محلية على أن تتولى مجموعة منها تنفيذ الإزالات للحالات الحرجة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومجموعة تختص بإزالة التعديات البسيطة، ومجموعة من جهات الولاية تختص بإزالة التعديات التي تقع بنطاقها، وذلك لسرعة الإنجاز وتحسين معدلات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشدد المحافظ على ضرورة التحرك على الأرض بفاعلية وإنجاز.

وفيما يخص ملف التقنيين استعرض المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي في هذا الملف المهم، موجها بتوفير كافة التيسيرات للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاسترداد حق الدولة من المواطنين غير الجادين، موجها بعمل شيت ورقي لكل قطعة أرض مستردة موقع من مدير الأملاك ورئيس الوحدة المحلية، يفيد بأن الأرض المستردة فضاء ولا يوجد عليها أي مباني أو إشغالات، مشددا على ضرورة الانتهاء من تحصيل جميع المبالغ والمديونيات المتبقية لدى المواطنين، واتباع جميع الطرق المتاحة للتواصل مع المواطنين لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية، وخطة المنظومة في دعم ملفات التصالح، وتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الرد على جميع المتغيرات التي لم يتم الرد عليها وتحديد موعد لا يتجاوز الاثنين القادم للانتهاء من الرد على جميع المتغيرات .

ووافق المجلس خلال جلسته على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من أجرة ركوب العبارات النهرية، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة لدعم هذه الفئة المهمة، كما تمت الموافقة على استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة إعدادي على قطعة أرض تبرع أهالي بقرية الزواتنة البحرية بمركز جرجا.

وفي إطار رؤية المحافظة لاستحداث منظومة متكاملة للنظافة، وجه المحافظ بتوفير زي لائق صيفي وشتوي لعمال النظافة، وتزويده بزجاجة مياه، والاعتناء بالشكل العام لهم، وسرعة استغلال الاعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لتطوير المنظومة ككل شكليا وجوهريا، من حيث المعدات والتجهيزات اللازمة لتطبيق المنظومة بشكل حضاري.

وفي ختام المجلس التنفيذي أصدر المحافظ عدة توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات من أبرزها العمل على تحسين نسب التنفيذ في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة مديريات الأوقاف والطب البيطري، وسرعة استغلال الإعتمادات المالية الإضافية التي تم توفيرها لدعم منظومة الطرق والرصف.

وأوضح المحافظ أن العام المالي الجديد مع بداية شهر يوليو القادم، سيشهد انفراجة كبيرة في ملف تطوير ورصف الطرق الداخلية من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية زيادة على الخطة الاستثمارية.