6 مصابين في حادث تصادم على طريق السويس - الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس اتجاه الإسماعيلية، وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل رقم (9635 ط ل ن) وأخرى نصف نقل رقم (8967 ط ل د)، وذلك بطريق السويس، قبل مفارق سرابيوم بحوالي 3 كيلومترات في اتجاه مدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم: أحمد مؤمن أحمد، 20 عامًا، محمد صلاح عنتر، 31 عامًا، زياد عادل علي، 20 عامًا، عبد الرحيم أحمد عبده، 30 عامًا، عادل علي عبد الرحمن، 50 عامًا، محمد ياسر فؤاد، 20 عامًا.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.