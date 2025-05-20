رئيس جامعة سوهاج يرافق الطلاب على متن طفطف (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استقل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قطار "الطفطف" برفقة عدد من الطلاب، بعد توجيهاته بتشغيله لتخفيف مشقة التنقل داخل المقر الجديد للجامعة، وتوفير الوقت، خاصةً خلال فصل الصيف، لحماية الطلاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس. كما وجه بتخصيص مقاعد لذوي الهمم وكبار السن داخل الحرم الجامعي الذي تبلغ مساحته 1000 فدان.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة حريصة على توفير وسائل الراحة للطلاب أثناء تواجدهم بالحرم الجامعي، لافتًا إلى تشغيل طفطفين، يتكون كل منهما من عربتين، وتستوعب كل عربة 30 طالبًا، بإجمالي 120 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أوضح ثروت إبراهيم محمد، مدير إدارة السيارات بالجامعة، أن الطفطف يبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة عصرًا، وينطلق من أمام البوابة الرئيسية داخل الحرم الجديد، ويمر على مختلف الكليات والمدينة الجامعية للطالبات، في دورة زمنية منتظمة كل عشر دقائق.

وخلال جولته، أجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، داعيًا إياهم إلى مزيد من الاجتهاد والتفوق، من أجل تحقيق النجاح والمساهمة في بناء مستقبل الوطن. وقد عبّر الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة باحتياجاتهم.