البيت الروسي بالإسكندرية يستضيف "أيام الأميرة تينيشيفا في مصر" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استضاف البيت الروسي بالإسكندرية فعالية ثقافية تحت عنوان "أيام تينيشيفا في مصر"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الإرث الفني والثقافي للأميرة ماريا تينيشيفا، إحدى أبرز الداعمات للفنون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وتضمنت الفعالية عرضًا توضيحيًا للمعرض الافتراضي "العصور القديمة الروسية للأميرة تينيشيفا"، إلى جانب ورشة عمل فنية لتعلم رسم "بومة تالاشكينو"، التي تعد جزءًا من التراث الفني الذي أسسته الأميرة في ممتلكاتها بإقليم تالاشكينو.

وتُعرف الأميرة تينيشيفا بدورها البارز في تطوير الفن والحرف الشعبية، إذ أسست ورش عمل فنية وأسهمت في إنشاء المدارس والمتاحف والمراكز الثقافية، مما ساعد في الحفاظ على التراث الروسي.