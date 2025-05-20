من 50 لـ 116 جامعة.. عاشور: قفزة بالتعليم العالي في مصر بعهد السيسي

الدقهلية- رامي محمود:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي في حدث بها طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصل عدد الجامعات من 50 جامعة في عام 2014 وأصبحت 116 جامعة وحكومية وخاصة.

وأضاف عاشور، أن الوقت الراهن شهد تنوع في مسارات التعليم وأصبح موجود 37 جامعة تكنولوجية وخاصة، و15 جامعة أجنبية وزيادة في عدد الجامعات الحكومية بنسبة 28 جامعة حكومية آخرها إنشاء جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن جامعات مصرية أصبحت تنشأ فروع لها في الخارج مما يدل على تطور منظومة التعليم العالي المصري.

ولفت إلى أنه يجرى في الوقت الراهن إنشاء جامعة أبورديس وهي جامعة حكومية لتلبية احتياجات سوق العمل من خريجين مؤهلين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم العالي ولقاءه طلاب أكاديمية الدلتا بمدينة طلخا على هامش انعقاد المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس إدارة معاهد الدلتا، والمحاسب إيهاب خليفة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولفيف من عمداء المعاهد،والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى للمعاهد العليا والدكتور مصطفى رفعت،امين المجلس الاعلي للجامعات والمستشار سامح سيد محمد المستشار القانوني لوزير التعليم العالي ، محمد غانم رئيس الإدارة العامة لأمانة المجالس والدكتور سامي ضيف قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

ونوه وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للمعاهد العليا يضم 185 معهد على مستوى محافظات مصر مشيرا إلى أن الجميع على ذات مستوى الجودة التعليمية

وقال عاشور أن المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة لأول مرة يعقد خارج العاصمة وقررنا انعقاده في أكاديمية الدلتا للعلوم لمدينة طلخا نظرا لكونها تضم معاهد جميعها حصل على الاعتمادات الدولية ويشار لها بجودة التعليم بداخلها.

وأكد أن الوزارة لديها رؤية لتطوير المعاهد بدأت بتغيير كامل للأطر والحوكمة والجودة وأصبحت تحاكي أكبر الجامعات وتم إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وأصبح يضم جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية ومعاهد.

وعن عدد الطلاب الدارسين بالمعاهد قال :"لدينا مليون طالب يتلقوا التعليم بالمعاهد الخاصة، ويتم تطوير اللوائح والمناهج لتواكب احتياجات الدولة وسوق العمل ووظائف المستقبل".

وكشف وزير التعليم العالي عن وجود تقارير تظهر اختفاء وظائف وظهور مهن جديدة مؤكدا أن 39% على مستوى العالم يحتاج تطوير مهاراته والبرامج التدريبية الجديدة تعتمد على الابتكار ومشاركة المجتمع الصناعي في منظومة التعليم للالتحاق بسوق العمل.