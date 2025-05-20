توجيهات جديدة من محافظ الدقهلية بشأن المراكز التكنولوجية

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمشرفة على المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، إلى جانب مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

تابع المحافظ خلال زيارته سير العمل في منظومة التصالح، واطلع على نسب الإنجاز ومدى فاعلية المنظومة في إنهاء الإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، ضمن إطار توجيهات الدولة بتقنين الأوضاع ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما تفقد مرزوق مركز الشبكة الوطنية للسلامة العامة، حيث تم استعراض التدفق اللحظي لطلبات المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع، مشددًا على أهمية متابعة أداء هذه المراكز بشكل دقيق، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو معوقات تواجه المتعاملين.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أولوية توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، من حيث تجهيز المقاعد والاستراحات، والعمل على تسهيل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرًا إلى أن رضا المواطنين هو الهدف الرئيسي من كل جهود التطوير والتحول الرقمي.

وكلّف اللواء طارق مرزوق، الدكتور عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، بمراجعة كافة المراكز التكنولوجية للوقوف على كفاءة الأداء، ومعالجة أية أوجه قصور بشكل فوري.

كما وجّه المحافظ، المهندس ماهر أبو المجد، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بالتحرك فورًا باستخدام العربة المتنقلة التي تعمل كمركز تكنولوجي متنقل، يرافقه فريق مكون من مهندسين اثنين، للتوجه إلى مدينة أجا وعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الثابتة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم.

وأصدر المحافظ توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني الدائم داخل المراكز التكنولوجية، والتفاعل المباشر مع المواطنين، والعمل الفوري على حل المشكلات، وتذليل العقبات، تعزيزًا لثقة المواطن في أداء الجهاز الإداري، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد مرزوق أن المحافظة مستمرة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالتوازي مع التوسع في إنشاء وتحديث المراكز التكنولوجية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.