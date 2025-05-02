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وزير الشباب يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان -صور

08:30 م الجمعة 02 مايو 2025
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  • عرض 5 صورة
    وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان
  • عرض 5 صورة
    وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان
  • عرض 5 صورة
    وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان
  • عرض 5 صورة
    وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان؛ لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، وذلك ضمن جولته التفقدية لمتابعة المشروعات والمنشآت الشبابية بالمحافظة.

تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الشباب والرياضة، إلى جانب مناقشة مقترحات النواب لدعم المبادرات التنموية التي تستهدف شباب الجنوب.

أوضح الوزير، خلال اللقاء أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتكامل مع توجيهات القيادة السياسية لتمكين الشباب، وتوفير البيئة الداعمة لهم، من خلال تطوير المنشآت، وتوسيع قاعدة المشاركة في البرامج والمشروعات.

وقال وزير الشباب: "نحن نعتمد على النواب باعتبارهم صوت الشعب في توصيل احتياجات المحافظات، والعمل معًا كفريق واحد لدعم شباب مصر في كل ربوع الجمهورية".

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء إسماعيل كمال وزير الشباب يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأسوان
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